В нескольких школах Сахалинской области отменили занятия

В нескольких школах Сахалина и Курил отменили занятия. Об этом сообщается на сайте ASTV.RU.

Как сообщили в министерстве образования островного региона, в Курильске и Рейдово отменены уроки у всех классов. В Томари не учатся младшеклассники. В Углегорске, Шахтерске и селе Поречье нет уроков у учащихся 1-5-х классов. В Холмске отменены занятия 1-9-х классов.

В администрациях Тымовского и Холмского районов еще решают - станут ли отменять вторую смену. Все будет зависеть от погоды.