Тихоокеанское
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09:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Президент Южно-Курильской федерации карате победил в конкурсе наставничества

Президент Южно-Курильской федерации карате победил в конкурсе наставничества

Победителем конкурса «Лучшие практики наставничества Сахалинской области» в номинации «Наставничество в социальной сфере» стал президент Южно-Курильской федерации каратэ Илья Кучеров. Итоги конкурса подвели 15 ноября в конференц-зале сахалинской областной библиотеки.

Как рассказали в пресс-службе Южно-Курильской администрации, представители Холмска, Южно-Сахалинска, Анивы, Ноглик, Углегорска и Южно-Курильска были заявлены в следующих номинациях: «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество на производстве», «Дети учат детей», «Наставничество в образовании и кружковом движении».

Благодаря собственной системе подготовки спортсменов, первое место в номинации «Наставничество в социальной сфере» завоевал тренер СОК «Афалина», президент Южно-Курильской федерации каратэ Кучеров Илья.

2019-11-19-184719122

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