Схемы движения автобусов появятся на остановках в Южно-Сахалинске

Схемы движения автобусов появятся на остановочных пунктах в Южно-Сахалинске. Тестовый информационный плакат уже разместили на остановочном пункте по Коммунистическому проспекту в районе Чехов-центра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

В следующем году планируется оснастить информационными плакатами еще более десяти остановочных пунктов. Также в скором времени жители смогут видеть в 2ГИС движение транспорта в режиме прямой трансляции, как это сейчас идет на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/.

По словам заместителя начальника МКУ «Пассажирский транспорт г. Южно-Сахалинска» Даниила Зеленева, в конце ноября ожидается первое тестирование, а в начале 2020 года планируется официальный запуск новой функции отображения пассажирского транспорта областного центра в приложении 2ГИС.

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