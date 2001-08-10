Парту Героя России Алексея Фомина открыли в школе в Соловьевке

Сельская школа в Соловьевке стала первым в Корсаковском районе образовательным учреждением, где реализована федеральная акция «Парта героя». Акция проводится в рамках проекта партии «Единая Россия» «Новая школа», который в Сахалинской области курирует депутат областной Думы Наталья Захарчук. В знак уважения и памяти воинам былых времен и настоящего в школах открываются парты героя. В торжественной линейке, посвященной этому событию, приняли участие учащиеся, педагоги школы, представители депутатского корпуса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение партии.

В 1994 году школу села Соловьевка закончил Алексей Фомин. Военный в четвертом поколении, он выбрал ту же доблестную стезю и закончил Дальневосточное высшее общевойсковое военное училище. С августа 1999 года он участвовал в боевых действиях в Чечне. 15 октября того же года в районе села Серноводск возглавил действия разведгруппы по спасению окруженной крупными силами боевиков мотострелковой части. Во время атаки лейтенант Фомин открыл огонь по противнику, приняв на себя мощный ответный удар. Остальные разведчики быстро уничтожили все выявленные таким образом огневые точки врага. После этого группа Алексея Фомина вывела из кольца окружения мотострелковую бригаду. Спустя несколько дней в районе села Верхний Алхун Фомин выявил засаду боевиков и со своей группой полностью уничтожил врагов, сохранив всех своих подчиненных. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, указом президента России от 30 декабря 1999 года Алексею Фомину присвоено звание Героя России.

Ныне полковник Алексей Фомин является начальником разведки Центрального округа войск Национальной гвардии РФ. Он поддерживает связи с родной школой, бывая на острове, встречается с ребятами. На Сахалине проходят турниры по армейскому рукопашному бою на кубок его имени.

- Сегодня знаменательный день, добавивший еще одну страницу в славную историю нашей школы, - отметила директор школы с. Соловьевка Елена Василенко. – За этой партой будут сидеть лучшие наши ребята, добившиеся успехов в учебе, достижений в спорте, творческих конкурсах. Только от самого ребенка, его стремления и усилий зависит - стать достойным такой высокой чести.

- Когда-то Алексей Юрьевич учился в этой школе, так же как и вы. Пусть его судьба, его подвиг будет для вас примером в жизни. Призываю вас, ребята, равняться на героев, которые живут среди нас, - сказал депутат Собрания Корсаковского городского округа Виктор Белолипецкий.

На парте размещена информация об Алексее Фомине, его биография, фотография, а также QR-код для мобильных устройств, отсканировав который, школьник попадает на интернет-страницу, где представлена информация о герое.