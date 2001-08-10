В честь 18-летия «Единая Россия» проведет приемы граждан в Сахалинской области. Прием жителей будет проходить в период с 25 ноября по 1 декабря, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное партийное отделение.

Ежегодно в рамках празднования дня рождения партия «Единая Россия» проводит Неделю приемов граждан. С 25 ноября по 1 декабря они состоятся в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева и 16 местных общественных приемных партии.

Кроме того, для этой цели дополнительно будет открыто 107 площадок – на базе школ, клубов, ЖЭУ, администраций планировочных районов и так далее. Это позволит обеспечить как можно больший охват населения, отметили в региональной общественной приемной партии. Так, в городском округе «Долинский» намерены провести приемы в каждом населенном пункте, как бы мал он ни был. Запланированы как личные, так и тематические приемы граждан, круглые столы, прямые телефонные линии, встречи с избирателями - всего порядка 230 мероприятий. С гражданами встретятся депутаты Сахалинской областной Думы, собраний городских округов, секретари местных отделений партии, а также главы муниципалитетов, специалисты различных министерств и ведомств.

Информацию о графике приемов в Южно-Сахалинске можно уточнить по телефону региональной общественной приемной - 500-090, в муниципалитетах – в местных общественных приемных (контактные телефоны указаны на сайте отделения партии).

Первый единый день приемов, посвященный дню рождения «Единой России», состоялся в 2013 году. С тех пор это стало партийной традицией. 1 декабря 2019 года «Единая Россия» отметит 18-ю годовщину с момента основания.