Медицинский кластер появится рядом с КДЦ в Южно-Сахалинске

Международный медицинский кластер разместится рядом с консультативно-диагностическим центром в Южно-Сахалинске. Компания «Сфера» заканчивает строительство шестиэтажного здания на улице Леонова. Там решено разместить филиалы ведущих клиник – не только российских, но и зарубежных, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующее соглашение сегодня было заключено между министерством здравоохранения Сахалинской области и ООО «Паралэнд».

Большое здание площадью 14 тысяч квадратных метров хорошо подходит для медицинских целей. У него удобное расположение – поблизости с консультативно-диагностическим центром. Просторные помещения позволят обустроить отдельные диагностические и лечебные блоки, разместить высокотехнологичное оборудование.

Сдать здание строительная компания планирует в первом квартале 2020 года. Но уже сегодня областное руководство ведет работу по привлечению медицинских организаций, которые станут резидентами кластера на Сахалине.

Инновационный медицинский кластер призван вывести на высокий уровень качество медицинских услуг, сделать высокотехнологичную помощь доступной для жителей Сахалина и Курил. Под одной крышей соберутся специалисты по различным направлениям медицинской науки, чтобы пациенты могли получить всестороннюю помощь.

– Прямо сейчас по поручению губернатора мы начинаем воплощать в жизнь стратегический для островного региона проект. Медицинский кластер позволит объединить врачей из лучших клиник России, а также Китая, Японии, Республики Кореи. Мы будем перенимать передовой мировой опыт, чтобы достичь ключевой цели – увеличить продолжительность жизни сахалинцев и курильчан. Кроме того, это даст импульс для развития медицинского туризма, – отметил заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

Президент России Владимир Путин также заявлял о необходимости создания медкластеров международного уровня на Дальнем Востоке. Здесь, в отличие от центральной России, не хватает медицинских научных центров. Дальневосточники нередко отправляются за высокотехнологичной помощью в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это ощутимо бьет по кошельку – приходится платить не только за лечение, но и за перелет, гостиницу.

Сахалинские власти сразу взяли в работу идею главы государства о создании Тихоокеанского медицинского кластера. Валерий Лимаренко подчеркнул, что на Сахалине есть ресурсы для того, чтобы люди дома получали весь необходимый спектр медицинских услуг. Учреждения оснащаются по последнему слову техники, создаются условия для привлечения лучших специалистов и для повышения квалификации сахалинских врачей. А удачное географическое положение островной области позволяет сотрудничать с медицинскими центрами стран АТР.