Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2019
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17:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают поучаствовать в интеллектуальной игре

Южносахалинцев приглашают принять участие в командной игре «Риск». Интеллектуальное соревнование состоится в историческом парке «Россия – моя история» 13 декабря.

- «Риск» - это разум, интуиция, скорость и команда. Во время игры участникам предстоит ответить на три блока вопросов, посвященных различным фактам о произведениях искусства России, дням воинской славы и героях Отечества, добровольчеству. На обсуждение каждого задания у ребят будет минута. Команда, давшая максимальное количество правильных ответов, становится победителем, - рассказали ТИА "Острова" организатора.

В игре могут принять участие молодые южносахалинцы в возрасте от 14 до 30 лет. Состав команды: от 6 до 10 человек.

Подать заявку можно, отправив ее на электронную почту a.khvan@yuzhno-sakh.ru.Также участники могут заполнить специальную форму в онлайн-сервисе Документы Google. Прием анкет продлится до 5 декабря.

Дополнительная информация доступна по телефону: 8 (4242) 312-682 (добавочный 7).

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