Мэрия Южно-Сахалинска поможет семье многодетной горожанки, покончившей с собой

Администрация Южно-Сахалинска оказывает поддержку семье многодетной матери, покончившей жизнь самоубийством. Специалисты отдела опеки и департамента социальной политики работают с детьми и родственниками скончавшейся женщины. Напомним, трагедия произошла накануне.

Информация о случившемся поступила в отдел опеки и попечительства департамента образования во вторник. Специалисты выехали на место незамедлительно.

- Оперативно по адресу проживания семьи выехали специалисты нашего отдела совместно с представителями отдела по делам несовершеннолетних УВД. В данный момент до приезда в город законного родителя (отца) и решения дальнейшей судьбы детей, чтобы избежать устройства двоих детей дошкольного возраста в государственное учреждение, принято совместное с родственниками решение передать малышей ближайшему родственнику - их бабушке. У неё же в настоящее время проживает и старший несовершеннолетний ребёнок. Информация о трагедии передана в средне-специальное учреждение, где обучается подросток. Ему уже оказывают поддержку, в том числе психологическую. Ранее семья в поле зрения органов опеки не попадала, - рассказала начальник отдела Наталья Ковальчук.

Структурами администрации Южно-Сахалинска прорабатываются другие, в том числе материальные меры поддержки семьи.

Отметим, что администрация Южно-Сахалинска не согласна с предположением некоторых СМИ, что трагедия каким-то образом связана с ситуацией передачей бывшего здания общежития в муниципальную собственность - на сегодняшний день речи о безоговорочном выселении жителей из здания по ул. Карьерная, 25 не идет.

- С этой семьей, как и со всеми остальными, заключен договор коммерческого найма, по истечению которого с жильцами персонально будет решаться вопрос их жилищного устройства. К нам с какими-либо сложностями женщина не обращалась, - говорит и.о. директора МКУ "Управление жилищной политики" Владимир Щетинин.

Администрация Южно-Сахалинска не первый год плотно работает с ситуацией, сложившейся на Карьерной. Ранее по инициативе жителей бывшего ведомственного общежития через решение суда здание было принято в муниципальную собственность. Однако на этапе подготовки документов по заключению с жильцами договоров социального найма стало понятно, что такие права имеются не у всех (нет документов, подтверждающих право проживания, имеется иное жилье в собственности на территории Сахалинской области). Тогда было принято решение перевести здание в статус коммерческого найма. В этом случае за установленную плату здесь и далее могли проживать люди, с которыми по различным причинам нет законной возможности заключить договор социального найма.

Однако в конце октября по иску одного из жителей дома суд признал это постановление незаконным и вынес решение о переводе всего здания в статус социального найма. С каждой семьей работают индивидуально, постановлений об освобождении жилых помещений не принималось.

Как сообщают в управлении жилищной политики, сейчас жилицы дома консультируются со специалистами УЖП, собирают все необходимые документы и приносят их в управление.

- Никто пока нас никуда не выселяет. Никаких действий по этому поводу от УЖП нет. Судебных разбирательств тоже нет, - рассказала жительница дома Любовь Брашовецкая. - С нами проводили собрание и сказали, что направят извещения, где будут указаны наши дальнейшие действия. Сейчас мы собираем документы. Насколько я знаю, у каждого в этом доме своя ситуация. Нам сообщили, что с каждой семьей будут работать индивидуально.

При администрации Южно-Сахалинска сформирована рабочая группа, которая изучает жизненную ситуацию, устанавливает наличие иной жилой собственности, помогает собирать документы, необходимые для подтверждения права проживания по договору социального найма, вплоть до сопровождения граждан в судебном процессе по подтверждению своих прав. Также рассматриваются другие возможности в рамках правового поля.