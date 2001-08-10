Министр по развитию Дальнего Востока провел рабочую встречу с Валерием Лимаренко

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. На встрече обсудили субсидированные авиаперевозки, строительство социальных объектов, а также ряд вопросов, касающихся инвестиционного развития островов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«На Сахалине строится и ремонтируется очень много социальных объектов по так называемой «Единой субсидии». За три года на острове запланировано 135 социальных мероприятий. В перечне как строительство больниц, школ и домов-интернатов для пенсионеров, так и переселение граждан из аварийного жилья, реконструкция объектов ЖКХ, развитие спортивного комплекса СТК "Горный воздух" и модернизация международного аэропорта. Большой объём - значит и ответственность должна быть больше», - сказал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

В свою очередь Валерий Лимаренко заверил, что регион понимает всю ответственность «прежде всего перед жителями».

В 2019 году в регионе должны завершиться работы по 34 мероприятиям. Из них уже построены четыре школы, одно спортивное учреждение, шесть объектов ЖКХ. Еще девять школ, детский садик, три учреждения культуры и девять объектов спорта будут достроены до конца года. Что касается капитальных ремонтов социальных объектов, то часть идет в графике, по части есть отставания. Глава региона заверил, что их успеют наверстать.

В целом по всему Дальнему Востоку на средства «Единой субсидии» планируется построить, отремонтировать и модернизировать свыше 700 социальных объектов. Из федерального бюджета регионам выделят 94,3 миллиарда рублей. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики контролирует использование денег и исполнение сроков по работам.

Также на встрече Александр Козлов и Валерий Лимаренко обсудили авиационные вопросы.

«Авиасообщение для регионов Дальнего Востока - очень важный вопрос. По сути, есть регионы, где авиация – единственный вид транспорта. К тому же очень много людей не могут спонтанно взять и купить билет. Это и бюджетники, и военнослужащие, у которых отпуска чётко по графику. Да и в принципе, любому работающему человеку нужно планирование. Поэтому, конечно, важно, чтобы билеты всегда были в доступе», - сказал Александр Козлов.

Глава Минвостокразвития отметил, что работа в министерстве по субсидированным авиаперевозкам ведется постоянно. Так, с января по ноябрь 2019 года субсидируемые авиабилеты уже купили 961500 дальневосточников. Эта цифра в два раза больше, чем в 2018 году. Этого удалось достичь благодаря усиленной работе Минвостокразвития и поддержке Председателя Правительства РФ. В 2019 году было трёхкратно увеличено финансирование субсидируемых авиаперевозок: до 8,2 млрд рублей. Также с 2019 года купить билет и воспользоваться им можно круглый год (раньше это было возможно только в летний период), введена дополнительная льготная категория граждан. Теперь правом на приобретение льготного авиабилета помимо женщин свыше 55 лет, мужчин свыше 60 лет, инвалидов I группы, инвалидов с детства II и III группы, молодежи до 23 лет, могут воспользоваться и многодетные родители. Как уже стало известно, сумма средств, выделяемых из федерального бюджета на субсидирование авиаперевозок по дальневосточным направлениям составит в 2020 году 5,8 млрд рублей. Но с помощью дополнительного финансирования, уверены в Минвостокразвития, сумма будет увеличена и составит не меньше сумм этого года.

«Для нашего региона принципиально важен вопрос субсидирования. В этой связи надо сказать, что постановление Правительства №1242, которое регламентирует субсидирование региональных перевозок, нужно совершенствовать. Один из моментов – необходимо планировать работу на 3-5 лет. Сейчас фактически выходит приказ Росавиации на один год. Под эту программу ни новые самолеты бизнесу не купить, да и новых пилотов сложно готовить. Очень важно, чтобы эта программа была среднесрочной или долгосрочной. Считаю, что можно было бы планировать и на 10 лет вперед», - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Александр Козлов отметил, что работа по совершенствованию программы субсидирования ведется постоянно. Совместно с министерством транспорта только в этом году были два раза откорректированы два постановления.

«Согласен, что программы субсидирования требуют дальнейшей трансформации. Чтобы в них учитывались и потребности регионов, и авиакомпаний. И конечно, важно увеличивать горизонт планирования», - отметил Александр Козлов.