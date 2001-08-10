Трем сахалинкам вручили медали «Материнская слава». Концерт, посвященный Дню матери, состоялся накануне в киноконцертном зале «Октябрь» Южно-Сахалинска. На мероприятии чествовали многодетных мам и всех женщин, которые достойно воспитали своих сыновей и дочерей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

К представительницам прекрасной половины жителей островов от имени губернатора обратился заместитель председателя областного правительства Сергей Наумов.

– Мы гордимся, что у нас есть добрые и замечательные мамы, которые несут свет и радость в нашу жизнь. На вас возложена великая миссия – рождение и воспитание детей. Низкий вам поклон за это, ­– отметил Сергей Наумов.

Он вручил медали «Материнская слава» трем многодетным сахалинкам. У каждой в семье – пять и более детей.

Татьяна Калашникова на праздник приехала из села Первомайска Смирныховского района. Женщина воспитала шестерых детей: двоих сыновей и четырех дочерей, трое из которых тоже являются многодетными мамами. Трудовой стаж Татьяны ­– более 40 лет, она награждена медалью «Ветеран Труда» и нагрудным знаком «Почетный донор России». Также у нее 24 внука и 16 правнуков.

– Растить детей было нелегко, но это приносит счастье. Сначала учишься правильно воспитывать и разговаривать с каждым ребенком, потому что каждому важно уделить внимание. С годами становится проще, – поделилась Татьяна Калашникова.

Медали также вручены Людмиле Курпегиной из Макарова и Валерии Мощенко из села Троицкое Анивского района.

Всего в этом году медалью Сахалинской области «Материнская слава» наградили шесть многодетных мам. Отметим, что областным законодательством женщинам, награжденным этой медалью, предоставляется единовременное материальное вознаграждение. В текущем году оно составляет 27592 рублей, а по достижению 50 лет им производится ежемесячная выплата в размере 2763 рублей. Также многодетные мамы раз в два года обеспечиваются санаторно-курортными путевками за счет областного бюджета.

Напомним, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области продлили выплаты регионального материнского капитала. За второго ребенка островитяне получают более 200 тысяч рублей. Деньги можно направить на образование детей, покупку авто, ремонт жилья и оплату медицинских услуг. Областной закон был принят в 2011 году и за это время мерой поддержки воспользовались более 23 тысяч островных семей.

А с 1 июля введена социальная выплата на малышей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в детских садах. Размер ежемесячного пособия – более 14 тысяч рублей. С 1 октября сахалинские малоимущие семьи с детьми получают увеличенную по стоимости продовольственную корзину. Адресная продовольственная помощь является дополнительной мерой социальной поддержки, которая предоставляется в виде набора продуктов питания 1 раз в квартал.