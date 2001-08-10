Новое эндоскопическое оборудование поступило в областной онкодиспансер

Новейшее эндоскопическое оборудование поступило в областной онкодиспансер. Обновление диагностической базы позволяет наращивать объемы высокотехнологичной медицинской помощи в регионе. Благодаря новой эндоскопической стойке Olympus экспертного класса, диагностика и лечение онкологических пациентов Сахалинской области выйдут на новый уровень.

Оборудование для бронхо-, гастро- и колоноскопических исследований установлено в областном онкодиспансере. Оно позволяет более детально оценивать структуру слизистой оболочки и с более высокой точностью выявлять опухоль на ранней стадии. Помощь в освоении нового оборудования сахалинским онкологам оказали специалисты ведущего онкоцентра России – национального медицинского исследовательского центра им. Н.Н. Блохина. Специалист по эндоскопическим методам диагностики Илья Юричев продемонстрировал островным коллегам технические возможности оборудования и рассказал о новых малоинвазивных методах диагностики сложнодоступных опухолей.

– Высокая квалификация сахалинских специалистов позволяет им проводить в полном объеме все эндоскопические манипуляции, которые сейчас проводит мировое врачебное сообщество, – говорит он. – Моя задача – лишь подкорректировать небольшие огрехи в работе и показать пути к дальнейшему совершенствованию. Рассказать о новых инструментариях и усовершенствовать методики диагностики и лечения пациентов, которые используют в своей работе сахалинские врачи. На процедурах я обычно нахожусь в качестве старшего товарища. Помогаю дельными советами. Вместе с островными коллегами мы обсуждаем и тактику лечения пациентов.

Среди преимуществ нового оборудования – высокое качество визуализации, яркость и контрастность изображения, отличная детализация. Эти параметры обеспечивают максимальную диагностическую ценность исследований, дают возможность провести осмотр быстро, качественно и с максимальным для пациента комфортом.

– Новый аппарат позволяет увидеть любые изменения слизистой, даже самые мельчайшие. Диагностировать изменения слизистого слоя еще до появления новообразований и предупредить развитие опухолей, – рассказал заведующий отделения эндоскопии сахалинского областного онкологического диспансера Станислав Ким. – Раньше в силу недостаточной визуализации врачи были вынуждены делать полостные операции, однако с помощью новой эндоскопической стойки стали возможны малоинвазивные вмешательства.

Работа по повышению качества и доступности онкологической помощи в области ведется постоянно. Ключевыми направлениями развития онкологической службы на Сахалине являются внедрение передовых технологий и новых подходов в лечении сложнейших форм рака, раннее выявление опухолевых заболеваний и постоянное обучение коллектива. Также в рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области запущена функция «Спроси онколога». Позвонив на горячую линию 1-300 и дополнительно набрав цифру 8, жители региона могут получить консультацию специалиста.