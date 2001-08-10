Сахалинским педагогам объяснили, как создать портфолио

Семинар-практикум «Организация и актуальное содержание методической работы в детской школе искусств как условие повышения качества и эффективности образовательного процесса» прошел в областной библиотеке. В нем приняли участие руководители и преподаватели детских школ искусств и работники регионального министерства культуры и архивного дела, специалисты областного центра оценки качества образования и детской библиотеки.

Как ТИА "Острова" рассказали в областном центре по образованию в сфере культуры и искусства, на семинаре выступила и.о. заместителя министра культуры и архивного дела Светлана Аленькова. Она познакомила присутствующих с национальным проектом «Культура», который реализуется в том числе и на территории Сахалинской области.

Подробно выступающие также коснулись изменений в аттестации работников школ искусств, которые вступят в силу в 2024 году. Тем не менее, часть изменений уже действуют сейчас. Они вступили в силу с октября нынешнего года.

Педагогам объяснили, каким моментам следует удалять особое внимание: начиная от написания заявления и заканчивая созданием портфолио. Кроме того, присутствующих ознакомили с ресурсами в сети Интернет, которые дают возможность готовиться к аттестации самостоятельно. Один из таких разделов есть на сайте сонмц.рф.

В ходе семинара также были рассмотрены вопросы формирования библиотечного фонда в детских школах искусств, работа с молодыми специалистами, а также наставничество. Преподаватели поделились с коллегами своими наработками в методической работе. Участники областного семинара-практикума получили методические материалы для дальнейшего использования в своей трудовой деятельности и сертификаты участников.