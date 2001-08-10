Эффективность обратной связи сахалинских властей и бизнеса отметили на федеральном уровне

Улучшение инвестиционного климата на островах стало основной темой рабочей встречи в Москве губернатора Валерия Лимаренко и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

В островном регионе в этом году запустили три прорывных проекта, которые позволили перевести взаимодействие власти и бизнеса в формат открытого диалога. Как рассказал глава региона, в Южно-Сахалинске открылся центр бесплатного обслуживания предпринимателей «Мой бизнес». Здесь под одной крышей собрались самые востребованные институты поддержки владельцев собственного дела. Здесь же работают окна МФЦ, ведут прием специалисты государственных и финансовых учреждений. За месяц работы в «Мой бизнес» обратились около 500 сахалинцев и оставили положительные отзывы об удобстве и эффективности получения услуг.

Обратную связь с предпринимательским сообществом обеспечивает цифровой сервис «Бизнес.Сахалин.онлайн». В 88 тематик собраны самые волнующие владельцев своего дела вопросы – по оформлению разрешений и других документов, получению финансовой поддержки, по нарушению прав предпринимателей.

Повысить инвестиционную привлекательность Сахалинской области призван также проект «Эффективный регион», основанный на принципах «бережливого производства».

– Проект разработан при активном участии бизнес-сообщества. В результате его реализации должны значительно сократиться сроки регистрации юридических лиц, выдачи разрешений на строительство, подключения к электросетям. Также будет значительно упрощена процедура получения мер государственной поддержки, – рассказал Валерий Лимаренко. – Мы хотим, чтобы бизнес комфортно чувствовал себя на Сахалине и Курилах, чтобы инвесторы не встречали бюрократических препятствий.

– Диалог власти и бизнеса очень важен, и очень хорошо, что на Сахалине этому уделяется особое внимание. Именно на основании опросов предпринимателей составляется Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Президент поставил задачу дальневосточным регионам – войти в ТОП-30. У островного региона есть все, чтобы достичь высоких результатов, – отметила Светлана Чупшева.

На ноябрьском инвестиционном совете в областном правительстве с бизнес-сообществом обсудили стратегию социально-экономического развития островного региона до 2035 года. Предусматривается создание новых производственных кластеров, передовой инфраструктуры, высокопроизводительных рабочих мест, улучшение городских пространств и глубокую интеграцию цифровых технологий во все сферы жизни островитян. Предприниматели внесли свои предложения в этот масштабный документ.

Сахалинская область и Агентство стратегических инициатив сотрудничают не только по вопросам улучшения инвестиционного климата, но и в социальной сфере. При участии АСИ на Сахалине в 2018 году впервые прошел финал национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия». Сейчас рассматривается возможность подготовки на острове национальной сборной перед мировым чемпионатом профмастерства в Шанхае.

Кроме того, в области созданы все условия для реализации проекта «Кадры будущего для регионов». На Сахалине работает центр поддержки одаренных детей, развивается сеть детских технопарков «Кванториум». Школьники получили возможность изучать робототехнику, 3D-моделирование, программирование. Проект «Кадры будущего» позволяет выявлять талантливых ребят и растить востребованных для островной экономики специалистов.