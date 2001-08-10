Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2019
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14:50, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Фонари установили на улице Батурова в Южно-Сахалинске после ремонта

На отремонтированной улице Батурова в Октябрьском появилось освещение. Фонари установили на участке около 700 метров между улицами 1-й Октябрьской и 1-й Восточной, который ранее был отремонтирован.

Как ТИА "Острова" рассказали в мэрии Южно-Сахалинска, мероприятия по обустройству освещения были выполнены МУП «Электросервис» по просьбе жителей на одной из встреч с главой региона Валерием Лимаренко и администрацией города.

Добавим, что ранее на этой территории не только отсутствовали фонари, но и дорога была выполнена в грунте, жители испытывали неудобства из-за пыли, а в межсезонье на улице возникала грязь. Теперь здесь обустроили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуары, позволяющие пешеходам безопасно перемещаться по улице. Кроме того, проведено укрепление обочин, канав и откосов.

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