Фонари установили на улице Батурова в Южно-Сахалинске после ремонта

На отремонтированной улице Батурова в Октябрьском появилось освещение. Фонари установили на участке около 700 метров между улицами 1-й Октябрьской и 1-й Восточной, который ранее был отремонтирован.

Как ТИА "Острова" рассказали в мэрии Южно-Сахалинска, мероприятия по обустройству освещения были выполнены МУП «Электросервис» по просьбе жителей на одной из встреч с главой региона Валерием Лимаренко и администрацией города.

Добавим, что ранее на этой территории не только отсутствовали фонари, но и дорога была выполнена в грунте, жители испытывали неудобства из-за пыли, а в межсезонье на улице возникала грязь. Теперь здесь обустроили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуары, позволяющие пешеходам безопасно перемещаться по улице. Кроме того, проведено укрепление обочин, канав и откосов.