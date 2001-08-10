"Сахалинские Акулы" одержали победу на московским «Спартаком»

«Сахалинские Акулы» сразились с московским «Спартаком». Встреча окончилась победой команды-хозяев в овертайме со счётом 3:2, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

В первом периоде «Сахалинские Акулы» одним за другим отправлялись в штрафной бокс. Однако гости так и не смогли реализовать большинство. Свою первую шайбу на 8 минуте «Спартаку» удалось забросить в равенстве. А вот хозяевам, напротив, численное преимущество дало свои плоды. За две с небольшим минуты до окончания периода с передач Александра Баранова и Алексея Долишня Станислав Баснев сумел сравнять счёт.

В начале второй двадцатиминутки островная команда заработала штраф за задержку игры, но «Спартаку» вновь не удалось вырваться вперёд. А вот третье удаление хозяев обернулось заброшенной шайбой в ворота Григория Колупаева.

В третьем периоде «Акулы» дважды имели численное преимущество, да и в целом активно себя проявляли. И за несколько минут до финальной сирены добились результата. Андрей Бедняков уравнивает шансы команд на победу, тем самым переведя матч в овертайм.

В дополнительном периоде хозяевам хватило две минуты, чтобы одержать победу над «Спартаком». Владимир Кротов принёс заветные очки в копилку команды заброшенной шайбой. Это была первая победа «Сахалинских Акул» над «Спартаком» за всю историю их встреч.

Уже сегодня «Акулы» вновь встретятся с московскими гостями. Матч пройдет на льду «Арены Сити». Начало в 19:00.