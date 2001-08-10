Учителя года выберут в Ногликах
Торжественное открытие конкурса «Учитель Года-2019» состоялось в Ногликах. В этом году за звание лучшего педагога района будут бороться пять конкурсантов - Александра Мирошниченко, учитель английского языка МБОУ СОШ №2, Екатерина Холоденко, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, Людмила Непомнящая, воспитатель детского сада №9 «Березка», Эльвира Алексеенко, учитель английского языка МБОУ СОШ №1 и Сабина Халипина, воспитатель детского сада №1 «Светлячок».
В течении трёх дней конкурсантам предстоит пройти несколько этапов, на которых они продемонстрируют свои лучшие профессиональные и личные качества. Самое главное испытание – учебное занятие, на котором педагоги демонстрируют способность взаимодействовать с новым классом, показывают свои умения и навыки работы, применяя свои наработанные годами методы.
Самым красочным этапом конкурса «Учитель Года-2019» является визитная карточка. Вот тут по-настоящему раскрываются таланты педагогов и их творческие способности. Стихи, танец или песня – всё это может показать учителя с совершенно другой стороны.
С приветственным словом к участницам конкурса обратилась Людмила Ренкевич, начальник отдела образования Ногликского района. Она в своей речи пожелала конкурсанткам удачи в конкурсе, постараться показать максимум своих профессиональных качеств. А Любовь Дискулцу, заведующая информационно-методическим центром Департамента социальной политики, познакомила гостей мероприятия с Программой районного конкурса «Учитель Года-2019».
Впереди у участниц конкурса еще проведение учебных занятий, мастер-классы и методический семинар.
Итоги конкурса будут подведены 22 ноября в 14:00 в Районном центре досуга.
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