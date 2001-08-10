Сахалинские студенты отправились на финал премии «Студент года»

Представители сахалинских средне-профессиональных образовательных острова отправились на финал премии «Студент года». Он состоится в Казани 22 ноября.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном агентстве по делам молодежи, на торжественную церемонию награждения поехали четыре студента. В списке победителей заочного этапа Российской национальной премии - представители Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ, Сахалинского индустриального техникума, Охинского филиала СахГУ, и Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса.

Егор Шеховцов уже несколько лет подряд участвует в конкурсе, однако на финал премии отправляется впервые. Молодой человек учится в Охинском филиале Сахалинского госуниверситета и является активистом. Он участвует не только в общественной жизни своего города и региона, а также организовывает всероссийские события. Например, недавно сахалинец вернулся с 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», где был в команде организаторов.

- Это конкурс для меня целая история. Два года я одерживал победу на региональном этапе, но не проходил в финал. Сейчас знаю почему. Мне не хватало опыта, который я приобрёл к настоящему моменту. Участвую в номинации «Общественник года». Надеюсь, что в именно этом году, в финале, решиться судьба этого конкурса для меня, - поделился Егор Шеховцов.

Сахалинцы станут одними из 400 студентов, которые приедут на финал премии. «Студент года» - конкурсный и образовательный проект для учащихся, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной и общественной жизни.

Организаторами регионального этапа премии «Студент года» выступают Агентство по делам молодёжи островного региона и Сахалинская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».

Напомним, что победителями национальной премии также стали студенты высших учебных заведений области. Финал для них проходил в Ростове-на-дону.