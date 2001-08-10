Съесть пельмени на скорость предлагают южносахалинцам
От южносахалинцев ждут заявок на участие в конкурсах "Дня пельменей". Большой зимний гастрономический праздник состоится 14 декабря и даст старт предновогодним мероприятиям в областном центре, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.
Напомним, в Южно-Сахалинске проходит фестиваль пельменей, который традиционно завершится массовым праздничным гуляньем с развлекательными мероприятиями для детей и взрослых. В числе которых конкурсы на скоростное поедание пельменей, на самую быструю сборку механической мясорубки и множество других.
Чтобы принять участие в состязаниях, необходимо предварительно подать заявку. Организаторы обращают внимание, что количество участников ограничено - всего по 5 человек (от 18 лет) на конкурс. Поэтому желающим стоит поторопиться с регистрацией. Победители получат по 3 кг пельменей каждый.
Заявки на участие в конкурсах принимаются до 11 декабря (включительно) в приемной департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска, по адресу: пр. Победы, 62А, а также по электронной почте: o.demura@yuzhno-sakh.ru. Подробная информация по телефону 300-735 (доб. 1, 2, 3).
Программа фестиваля пельменей представлена на сайте администрации Южно-Сахалинска.
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