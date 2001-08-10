Кровли от сосулек и наледи начали очищать в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начали очищать кровли от сосулек и наледи. Для обеспечения безопасности жизни и имущества горожан эту работу должны организовать руководители всех хозяйствующих субъектов, а также управляющие компании, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Как рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния Южно-Сахалинска Юлия Слуева, каждый день специалисты проводят мониторинг по наличию снежно-ледяных образований на кровлях. В управляющие организации были разосланы соответствующие письма о необходимости расчистки кровель. После недавнего снега и оттепели на них образовались сосульки. В случае неисполнения обязанностей, нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. При этом сумма штрафов на юридических лиц может составить до 50 тысяч рублей.

Сегодня работы по очистке кровель от снега начались в нескольких районах города. Обычно управляющие компании используют для этого автовышку либо промышленных альпинистов — в зависимости от высоты здания. Перед расчисткой по периметру здания организуют ограждение. Кроме того, дополнительно сотрудники предприятий следят, чтобы горожане не подходили близко к зданиям во время проведения работ. Добавим, что информацию о предстоящей расчистке вывешивают на досках объявлений, а также распространяют в общедомовых группах среди жителей.

Как рассказала директор ООО УК «ЖЭУ-14» Ирина Зиновьева, в среднем на очистку одной кровли уходит около 20 минут. Однако зачастую работы затягиваются, так как некоторые жильцы домов, несмотря на предупреждения, не убирают свой автотранспорт с дворовых территории, и много времени уходит на поиск хозяев припаркованных автомобилей. Жителей Южно-Сахалинска просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с расчисткой кровель от наледи и сосулек, и убирать свои машины из опасных зон на время работ. В конечном счете это обеспечивает безопасность самих жителей и их имущества.