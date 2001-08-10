Кровли от сосулек и наледи начали очищать в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске начали очищать кровли от сосулек и наледи. Для обеспечения безопасности жизни и имущества горожан эту работу должны организовать руководители всех хозяйствующих субъектов, а также управляющие компании, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.
Как рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния Южно-Сахалинска Юлия Слуева, каждый день специалисты проводят мониторинг по наличию снежно-ледяных образований на кровлях. В управляющие организации были разосланы соответствующие письма о необходимости расчистки кровель. После недавнего снега и оттепели на них образовались сосульки. В случае неисполнения обязанностей, нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. При этом сумма штрафов на юридических лиц может составить до 50 тысяч рублей.
Сегодня работы по очистке кровель от снега начались в нескольких районах города. Обычно управляющие компании используют для этого автовышку либо промышленных альпинистов — в зависимости от высоты здания. Перед расчисткой по периметру здания организуют ограждение. Кроме того, дополнительно сотрудники предприятий следят, чтобы горожане не подходили близко к зданиям во время проведения работ. Добавим, что информацию о предстоящей расчистке вывешивают на досках объявлений, а также распространяют в общедомовых группах среди жителей.
Как рассказала директор ООО УК «ЖЭУ-14» Ирина Зиновьева, в среднем на очистку одной кровли уходит около 20 минут. Однако зачастую работы затягиваются, так как некоторые жильцы домов, несмотря на предупреждения, не убирают свой автотранспорт с дворовых территории, и много времени уходит на поиск хозяев припаркованных автомобилей. Жителей Южно-Сахалинска просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с расчисткой кровель от наледи и сосулек, и убирать свои машины из опасных зон на время работ. В конечном счете это обеспечивает безопасность самих жителей и их имущества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:50 15 Ноября Островные школьники стали соавторами нового спектакля Чехов-центра
- 12:30 15 Ноября Юные легкоатлеты посоревнуются в областном центре
- 14:00 15 Ноября Островитянам предлагают создать новогоднее настроение
11:10 15 Ноября Лучших пейнтболистов выбрали на Сахалине
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?