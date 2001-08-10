Южнокурильчане поддержали идею раздельного сбора мусора
Ежедневно населением выбрасывается много пластикового мусора. И если проблему по его утилизации не решить, то ситуация будет такова, что к 2025 году на каждые 3 кг рыбы в Мировом океане будет приходиться 1 кг мусора. Такие цифры озвучили европейские ученые, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Курильска.
Летом 2017 года учёные в пробах байкальской воды обнаружили микропластик. Ученые из японского Агентства морских и сухопутных наук и технологий на протяжении нескольких лет исследуют глубоководные районы Тихого океана. По оценкам ученых, Большое тихоокеанское мусорное пятно состоит из 100 миллионов тонн пластика. А один из глубоководных аппаратов зафиксировал фрагмент пластикового пакета на глубине 10 898 метров!
О раздельном сборе мусора в нашей стране давно ведутся разговоры. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая начала действовать с 1 января 2019 года, подразумевает эту цель, однако механизм раздельного сбора мусора пока не налажен.
ООО «Гарантия» (единственная компания на Кунашире, которая имеет лицензию на вывоз мусора – прим.ред.) этим летом сделало первые шаги в этом направлении – сотрудники организации на улицах райцентра установили специальные контейнеры для мусора из пластика. И если в июле их было девять, то теперь с каждым месяцем их становится всё больше.
«Мы продолжаем изготавливать мусорные баки для сбора ПЭТ (аббревиатура полиэтилентерефталата, материала из которого изготавливают пластиковые пакеты, контейнеры, бутылки и так далее). Кстати, в последнее время жители стали активно пользоваться такими контейнерами, стали разделять, сортировать мусор. Собранный пластик перерабатываем, дробим. Недавно мы купили пресс, теперь будем прессовать бутылки и будем думать, куда их отправлять», – рассказывает генеральный директор ООО «Гарантия» Игорь Гребенкин.
Как отметил Игорь Александрович, сейчас продолжается работа по информиро- ванию населения о раздельном сборе мусора. ООО «Гарантия» готовит буклеты, где будет указана информация, как разделять и сортировать мусор, куда и когда его сда- вать, для чего это нужно делать.
Также в планах у организации – покупка пиролизной установки.
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