Больше 15 кг использованных батареек собрали жители Южно-Курильска

Вносят свой вклад в сохранение экологии родного острова и учащиеся южно-курильской средней школы. Они создали пункты приема отработанных батареек. Сначала такую урну они установили в здании школы, теперь пункты сбора батареек есть в спортивно-оздоровительном комплексе «Афалина», в районном Доме культуры, в магазинах «Русь» и «Докер», передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Курильска.

На сегодняшний день уже собрано более 15 кг использованных батареек. Теперь решается вопрос по их отправке на утилизацию.

«Отработанные батарейки ориентировочно раз в квартал мы будем передавать региональному оператору – АО «Управление по обращению с отходами». Эта органи- зация сейчас ведет переговоры с авиакомпанией «Аврора» по отправке батареек на специализированные предприятия», – рассказал учитель южно-курильской средней школы Гафур Галимов.