Островные автомобилисты будут проходить медосмотр по новым правилам в 2020-м году

Федеральный Минздрав с сегодняшнего дня, 22 ноября, увеличивает объем исследований, необходимых для получения водительского удостоверения. Но островных автомобилистов эти изменения затронут только с 2020 года. С такой инициативой выступило министерство здравоохранения Сахалинской области, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Приказ федерального Минздрава устанавливает новые правила медицинского освидетельствования водителей. Вводятся нормы о сдаче мочи на содержание 11 видов наркотических веществ и крови на наличие фермента CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина) – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Эти меры призваны улучшить ситуацию на дорогах – управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения стабильно занимает первое место среди причин ДТП.

– Учитывая, насколько опасно поведение водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нужно принимать меры по предотвращению смертей на дорогах. В связи с этим важно на этапе допуска человека за руль выявлять потенциально опасных лиц. Эти меры должны быть грамотно реализованы, без спешки. Поэтому региональный минздрав предложил провести предварительную подготовку, прежде чем окончательно перейти на новую систему, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Соответствующее письмо с предложением поэтапного перехода на новый порядок медосмотра водителей направлено в Министерство здравоохранения России. К Новому году будут составлены оптимальные схемы транспортировки биологических жидкостей в химико-токсикологическую лабораторию областного наркодиспансера, чтобы сократить временные затраты для пациентов. Также будут подготовлены обоснования к покупке дополнительной специализированной аппаратуры.