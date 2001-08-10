Островные автомобилисты будут проходить медосмотр по новым правилам в 2020-м году
Федеральный Минздрав с сегодняшнего дня, 22 ноября, увеличивает объем исследований, необходимых для получения водительского удостоверения. Но островных автомобилистов эти изменения затронут только с 2020 года. С такой инициативой выступило министерство здравоохранения Сахалинской области, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Приказ федерального Минздрава устанавливает новые правила медицинского освидетельствования водителей. Вводятся нормы о сдаче мочи на содержание 11 видов наркотических веществ и крови на наличие фермента CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина) – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Эти меры призваны улучшить ситуацию на дорогах – управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения стабильно занимает первое место среди причин ДТП.
– Учитывая, насколько опасно поведение водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нужно принимать меры по предотвращению смертей на дорогах. В связи с этим важно на этапе допуска человека за руль выявлять потенциально опасных лиц. Эти меры должны быть грамотно реализованы, без спешки. Поэтому региональный минздрав предложил провести предварительную подготовку, прежде чем окончательно перейти на новую систему, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
Соответствующее письмо с предложением поэтапного перехода на новый порядок медосмотра водителей направлено в Министерство здравоохранения России. К Новому году будут составлены оптимальные схемы транспортировки биологических жидкостей в химико-токсикологическую лабораторию областного наркодиспансера, чтобы сократить временные затраты для пациентов. Также будут подготовлены обоснования к покупке дополнительной специализированной аппаратуры.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:30 Сегодня Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
09:30 Сегодня Южнокурильчане поддержали идею раздельного сбора мусора
10:00 Сегодня Больше 15 кг использованных батареек собрали жители Южно-Курильска
- 10:20 Сегодня Островные автомобилисты будут проходить медосмотр по новым правилам в 2020-м году
10:50 15 Ноября Островные школьники стали соавторами нового спектакля Чехов-центра
- 12:30 15 Ноября Юные легкоатлеты посоревнуются в областном центре
11:10 15 Ноября Лучших пейнтболистов выбрали на Сахалине
- 14:00 15 Ноября Островитянам предлагают создать новогоднее настроение
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?