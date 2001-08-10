Во время гастромарафона южносахалинцы съели более 20 килограммов пельменей

Шеф-повара из двенадцати заведений общественного питания, участвующих в гастрономическом фестивале «Пельмень и его друзья», приготовили для своих гостей уже более 200 килограммов известного и любимого во многих странах блюда,

Южносахалинцы могут попробовать интересные варианты как традиционных русских пельменей и вареников, так и восточных мантов, итальянских равиоли, грузинских хинкали, японских гедза, паназиатских димсамов до 14 декабря по цене, не превышающей 350 рублей. Перечень участников и меню представлены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе.

Как отмечают представители ресторанов города, пельмени по особым рецептам пользуются большим успехом у посетителей. Так, бар «Мусхед» предлагает оценить линейку итальянских равиоли, где в каждом блюде сочетаются несколько ярких вкусов. Например, сладковатые морковные дополняют пикантные сырные, ароматные со шпинатом идут в паре с нежным сулугуни, а в равиоли с морепродуктами гармонируют филе палтуса, креветка и кальмар. К каждому гастрономическому ансамблю подаются авторские соусы: сливочно-брусничный, острый с авокадо, освежающий с мятой.

- Фестиваль «Пельмень и его друзья» вдохновил нашу команду на несколько видов равиоли ручной лепки. Разрабатывая рецептуру, повара ресторана позаботились как о вкусной начинке, так и о составе самого теста, куда вошли шпинат, куркума, паприка. Эти натуральные ингредиенты не только полезны, но и позволяют придать равиоли красочный и нарядный вид, - поделилась менеджер бара «Мусхед» Александра Макеева.

В кафе русской кухни «Маруся» южносахалинцам предложат широкий выбор пельменей, которые придутся по вкусу любому гурману. Повара ресторана разработали четыре необычных сета. «Вегетарианский» включает вареники с капустой, с тыквой и пельмени со шпинатом. Мясоедов порадуют сочными пельменями со свининой и говядиной, с курицей и с корейской кимчи. Любители морепродуктов смогут побаловать себя пельменями с нежным палтусом и сёмгой, с крабом и шпинатом, а сладкоежки - варениками с вишней, творогом, шоколадом и бананом.

Завершающим этапом фестиваля станут подведение итогов, мастер-класс и большой гастрономический праздник День пельменя, который состоится в середине декабря.