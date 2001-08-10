Около 400 сахалинских предпенсионеров получили новые профессии с начала года
На Сахалине с начала года около 400 предпенсионеров получили новые профессии. Обучение прошло в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Согласно ему, снова стать студентом может любой желающий, которому до выхода на пенсию осталось менее пяти лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
В зависимости от сложности преподаваемой программы обучение занимает от 2 недель до 5 месяцев. За это время люди могут как повысить свою квалификацию, так и получить дополнительное образование. Среди островитян популярны направления в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения, дорожного хозяйства и строительства.
– Мы стараемся подобрать удобную форму обучения для каждого человека, чтобы оно лучше усваивалось и не мешало их работе. Преимущества от этого весомые – люди получают актуальные знания и компетенции, которые могут использовать в своей трудовой деятельности. Или они могут попробовать себя на новом месте работы, – отметила начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Петрова.
Лариса Миллер работает инспектором по кадрам. Она считает, что учиться никогда не поздно, поэтому, когда ей рассказали о программе обучения людей предпенсионного возраста, не задумываясь, записалась на дистанционные курсы. И уже через месяц она получила диплом о дополнительном образовании.
– Поскольку я сама подпадаю под категорию, решила использовать эту возможность. Выбрала программу обучения, связанную с контрактной системой госзакупок. Этот профиль как раз подходит под мой род деятельности, я смогу использовать новые знания в своей работе, – рассказала Лариса Миллер.
Получить новое образование или пройти курсы повышения квалификации можно за счет субсидии из федерального и регионального бюджетов. Ей могут воспользоваться работодатели, как направившие на обучение сотрудников предпенсионного возраста, так и организовавшие обучение в этом году. А для неработающих граждан проект – это не только бесплатное образование, но и ежемесячная стипендия.
Обучить новым компетенциями и знаниям до 2024 года планируется более 1000 сахалинцев и курильчан предпенсионного возраста. Желающим поучаствовать в проекте необходимо обратиться в отделение центра занятости населения.
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