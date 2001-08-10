«Серебряные волонтеры» из районов собрались в Южно-Сахалинске

Около 50 «серебряных волонтеров» из районов собрались в Южно-Сахалинске. Активисты старшего поколения провели встречу с главой сахалинского минздрава Владимиром Ющуком и рассказали об итогах своей работы. Добровольцы из отдаленных районов, кто не смог присутствовать в южно-сахалинской горбольнице имени Анкудинова, присоединились к разговору в режиме видеоконференцсвязи.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном правительстве, «Серебряное» добровольчество в островных поликлиниках появилось чуть больше месяца назад. Волонтеры стали связующим звеном между пациентами, врачами, руководством медицинских учреждений и областного минздрава.

– Практически все районы выстроили систему взаимоотношений между лечебными учреждениями и представителями старшего поколения, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук. – Сегодня можно подвести первые итоги, обменяться мнениями, поделиться опытом, поставить острые вопросы к обсуждению и вместе попытаться найти на них ответы.

Общественники назвали вопросы, с которыми к ним чаще всего обращаются сахалинцы. Это транспортировка маломобильных пациентов из районов в Южно-Сахалинск, лекарственное обеспечение льготников оригинальными препаратами. На встрече волонтеры вынесли ряд инициатив. К примеру, активисты предложили оставлять молодых врачей проходить воинскую службу по месту работы – в медицинских учреждениях региона.

Чтобы представители «серебряного» волонтерства лучше разбирались в медицинских тонкостях, специалисты минздрава подготовили для них информационные материалы. В том числе о правилах прохождения диспансеризации.

– Чтобы волонтеры понимали все процессы, которые происходят в поликлиниках, больницах, амбулаториях, ФАПах, было решено проводить для активистов образовательные семинары. Сегодня мы рассмотрели две важнейшие темы: диспансеризация и высокотехнологичная медицинская помощь. Поговорили о факторах риска неинфекционных заболеваний, – рассказала главный врач сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова.

– Перед нами стоят задачи очень серьезные, – считает идейный вдохновитель «серебряного волонтерства» на Сахалине Владимир Забелин. – Планы у нас амбициозные – охватить профилактическими осмотрами всю Сахалинскую область, чтобы у нас не было людей, которые не проверили свое здоровье. Плюс планируем помогать пациентам в паллиативных отделениях. Но для этого нам необходимо больше людей. Поэтому будем рады всем, кто хотел бы приносить пользу обществу, и готов стать участником нашего движения.

Присоединиться к движению «серебряных волонтеров» может любой желающий. Записаться в ряды добровольцев или задать интересующий вопрос можно по телефону: 8-962-128-01-90.