Инспекторы госпожнадзора провели рейд в частном секторе Южно-Сахалинска

Госинспекторы провели профилактический рейд в частном секторе Южно-Сахалинска. Чтобы предотвратить пожары, сотрудники МЧС России рассказывали горожанам о правилах пожарной безопасности, обращали внимание на выявленные нарушения и раздавали памятки, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В проводимых с собственниками и жильцами домов беседах чаще всего возникали вопросы о необходимой периодичности проверки отопительных печей и о том, какие электроприборы можно оставлять подключенными к электрическим сетям постоянно. Вниманием сотрудников территориального отдела надзорной деятельности Южно-Сахалинска были охвачены пять улиц, проведён обход порядка 35 частных жилых домов. Проживающим в них людям были вручены памятки, которые помогут им предотвратить пожар.

Сотрудников МЧС России в этом рейде сопровождали школьники. Учащиеся Кадетской школы и школы №19 (село Дальнее) помогали инспекторам раздавать памятки и делились с жильцами частных домов своими знаниями.

«Привлечение к участию в наших рейдах школьников позволяет решить две задачи. Первая из них – ознакомление самих учащихся с правилами пожарной безопасности. Когда в ходе подготовки к рейду они перечитывают правила, а в ходе самого рейда делятся своими знаниями с взрослыми людьми, это гарантированно помогает им более глубоко усвоить столь необходимые для жизни правила. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это особенность восприятия профилактической информации взрослыми людьми. Речь человека в погонах некоторыми воспринимается как что-то обязательное, тогда как слова ребёнка вызывают положительные эмоции и приводят к лучшему усвоению правил», - рассказала начальник отделения дознания ТО НД Южно-Сахалинска Елена Ставнийчук.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает, что ответственность за пожарную безопасность в доме несёт собственник. При этом домовладелец всегда может обратиться в государственный пожарный надзор, чтобы инспекторы помогли ему: указали на опасность и дали советы по устранению недостатков.

Подобные мероприятия в Южно-Сахалинске проводятся регулярно, в том числе в выходные и праздничные дни. В 2019 году в областной столице проведено более 25 профилактических рейдов.

В случае возникновения вопросов, касающихся пожарной безопасности (включая получение квалифицированную консультацию), граждане могут обратиться в территориальный отдел надзорной деятельности г. Южно-Сахалинск, расположенный по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60 (каб. 19 или по телефону 8 (4242) 497-094.

Спасатели напоминают правила пожарной безопасности при проживании в частном доме: