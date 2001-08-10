Дом ветеранов и инвалидов откроют в Южно-Сахалинске в следующем году

Дом ветеранов и инвалидов откроют в областном центре. Это социальное учреждение нового пансионатного типа. Оно станет одной из базовых площадок для реализации проекта по сопровождаемому проживанию пожилых граждан при стационарных учреждениях в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Дом ветеранов и инвалидов откроют в следующем году, передает ТИА "Острова" на правительство Сахалинской области.

Здание Дома ветеранов общей площадью около четырех тысяч квадратных метров поделено на три блока: жилое пятиэтажное здание на 50 однокомнатных квартир и два одноэтажных блока социально-бытового обслуживания. Квартиры рассчитаны на проживание двух человек, площадь каждой из них – около 38 квадратных метров. Помимо жилой комнаты предусмотрены кухня, прихожая, кладовая и санузел с ванной.

– Строительство Дома ветеранов началось в 2018 году. Объем выполненных работ на сегодня – 60 процентов. Полностью возведено жилое здание, ведется отделка внутренних помещений, монтаж фасада. Строительно-монтажные работы планируется завершить в мае 2020 года, – рассказал начальник отдела проектной подготовки и организации капитального ремонта Александр Ким.

Новый Дом ветеранов оснастят всем необходимым для комфортного проживания пожилых людей и инвалидов. Жилой блок оборудуют лифтами. В одноэтажных корпусах разместят физкультурно-оздоровительный зал, медицинский кабинет, зрительный зал на 50 посадочных мест. Также предусмотрены комната для администратора, пожарный пост, видеонаблюдение и другие подсобные помещения.

Для разнообразного и полезного досуга жильцов на территории учреждения оборудуют зону для садоводческой деятельности, площадку с тренажерами, а также малые формы для активного отдыха.

Пансионатная модель Дома ветеранов позволит создать для пенсионеров обстановку, максимально приближенную к домашней.