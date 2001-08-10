Новый порядок медосмотра для водителей обсудят в "Единой России"
В «Единой России» проведут обсуждение инициативы, которая расширяет перечень обязательных обследований для получения водителями медицинских справок, с представителями Минздрава, МВД, экспертов и общественников. Неправильно загонять многомиллионную армию автомобилистов в «узкое горлышко», да еще и увеличить стоимость этой услуги в 20 раз. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное партийное отделение.
«Очевидно, что в основе данного решения - повышение безопасности миллионов людей на дорогах. Учитывая социальную остроту проблемы предлагаем в ближайшее время провести на площадке Партии круглый стол с участием представителей Минздрава, МВД, экспертов и общественников. Президент страны призвал подойти к этому вопросу взвешенно и вводить новые правила поэтапно», - сказал заместитель председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Он также отметил, что одно из предложений, с которым выступает «Единая Россия», заключается в том, чтобы такое большое количество новых дополнительных тестов обязать проходить не все категории водителей, а только тех, кто уже ранее привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии или за какие-то другие уголовные или административные правонарушения. «Список таких преступлений, конечно, можно обсуждать», - заключил Хинштейн.
Напомним, новые правила прохождения водительских медкомиссий и повышение стоимости справки спровоцировали многочасовые очереди сразу во многих российских городах. После появления информации об очередях Минздрав отложил введение новых правил медосмотра. Изначально предполагалось, что с 22 ноября для получения справки водителям необходимо будет сдавать анализы, а стоимость документа изменится с 1 до 5-6 тысяч рублей.
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