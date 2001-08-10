Сильный ветер прогнозируется в семи районах Сахалина

Завтра, 23 ноября, на побережьях Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с. Кроме этого, днём 23 ноября в Охинском и Ногликском районах ожидается налипание мокрого снега, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

- В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - рассказали ТИА "Острова" в региональном ГУ МЧС.

Вместе с тем, спасатели рекомендуют жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов (в связи с возможными гололёдными явлениями на дорогах);

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

-отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.