Тихоокеанское
информационное агентство
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09:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Агентство ветеринарии и племенного животноводства проведет семинар в Поронайске

Завтра, 26 ноября, в 12:00 в большом зале администрации Поронайска (ул. Октябрьская 61а, 2-й этаж, кабинет 33) агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области проведет семинар по вопросам применения правоприменительной практики контрольно-надзорных органов ведомства, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу районной мэрии.

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