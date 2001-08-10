Череп сахалинского динозавра отправят в Москву
Сахалинский областной краеведческий музей отправит реплику черепа сахалинского динозавра в Москву. Там со 2 по 14 декабря пройдет фестиваль «Дни Дальнего Востока». Реплика напечатана на 3D-принтере, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Сахалинский динозавр (Nipponosaurus sachalinensis) - небольшой травоядный динозавр, живший в позднюю эпоху мелового периода. Первый и единственный скелет этого динозавра был найден на Сахалине в 1934 году на территории современного поселка Синегорск. Приблизительная длина составляла около четырех метров. Следует отметить, что скелет принадлежит молодой особи и, следовательно, взрослый сахалинский динозавр мог быть намного крупнее. Данный вид динозавра относился к семейству гадрозавров Hadrosauridae. Утконосый динозавр передвигался свободно как на четырёх, так и на двух ногах.
Реконструированная модель (реплика) скелета сахалинского динозавра экспонируется в областном краеведческом музее.
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