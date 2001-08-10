Анивские народные контролеры провели рейд по торговым точкам

По инициативе единороссов в Анивском округе проведены рейды народного контроля по торговым точкам. 21 ноября активисты партии провели рейд по популярным у покупателей продовольственным магазинам Анивы с целью мониторинга весового оборудования. Их визит для торговых работников был неожиданным, тем не менее, затруднений с осмотром электронных весов не возникло.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном партийном отделении, в рейде приняли участие координатор партийного проекта «Народный контроль», член местного политсовета Партии Елена Сушкова, председатель Анивского отделения Союза женщин России», член местного политсовета Лариса Фомичёва и консультант отдела экономики и прогнозирования администрации Анивского городского округа Елена Балабанова. Они проверили торговый центр «Таргет», магазин-кафе «XXI век», мини-маркет в торговом центре «Берёзка» и отдел в магазине «Искра». Участников рейда интересовало наличие голограммы, которая представляет собой современный метод регистрации информации, а также правильность измерений. По просьбам читателей газеты «Утро Родины» они обратили внимание и на маркировку молочной продукции, которая тоже оказалась на месте.

– Надо признать, что весовое оборудование в проверенных анивских магазинах в полном порядке, нарушений не обнаружено. Но если бы выявили такие факты, то передали бы сведения в администрацию и Роспотребнадзор, а также проконтролировали устранение недостатков в работе торговых предприятий, – отметила Елена Сушкова. – Сам факт таких проверок дисциплинирует предпринимателей, это станет стимулом работать для покупателей ещё лучше.

Напомним, партийный проект «Народный контроль» представляет собой эффективную форму участия активных граждан и бизнеса в развитии потребительского рынка, защите прав потребителей. Кроме того, его мероприятия способствуют повышению уровня информированности населения в сфере продовольственной политики.