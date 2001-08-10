Анивские народные контролеры провели рейд по торговым точкам
По инициативе единороссов в Анивском округе проведены рейды народного контроля по торговым точкам. 21 ноября активисты партии провели рейд по популярным у покупателей продовольственным магазинам Анивы с целью мониторинга весового оборудования. Их визит для торговых работников был неожиданным, тем не менее, затруднений с осмотром электронных весов не возникло.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном партийном отделении, в рейде приняли участие координатор партийного проекта «Народный контроль», член местного политсовета Партии Елена Сушкова, председатель Анивского отделения Союза женщин России», член местного политсовета Лариса Фомичёва и консультант отдела экономики и прогнозирования администрации Анивского городского округа Елена Балабанова. Они проверили торговый центр «Таргет», магазин-кафе «XXI век», мини-маркет в торговом центре «Берёзка» и отдел в магазине «Искра». Участников рейда интересовало наличие голограммы, которая представляет собой современный метод регистрации информации, а также правильность измерений. По просьбам читателей газеты «Утро Родины» они обратили внимание и на маркировку молочной продукции, которая тоже оказалась на месте.
– Надо признать, что весовое оборудование в проверенных анивских магазинах в полном порядке, нарушений не обнаружено. Но если бы выявили такие факты, то передали бы сведения в администрацию и Роспотребнадзор, а также проконтролировали устранение недостатков в работе торговых предприятий, – отметила Елена Сушкова. – Сам факт таких проверок дисциплинирует предпринимателей, это станет стимулом работать для покупателей ещё лучше.
Напомним, партийный проект «Народный контроль» представляет собой эффективную форму участия активных граждан и бизнеса в развитии потребительского рынка, защите прав потребителей. Кроме того, его мероприятия способствуют повышению уровня информированности населения в сфере продовольственной политики.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
10:40 18 Ноября Сахалинская область отметила всероссийский день самбо
- 14:50 18 Ноября Российская актриса проведет мастер-класс для участников фестиваль «ART-ОстроVа»
- 12:30 18 Ноября Островные волейболисты нанесли поражение «Дагестану» в трех партиях
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
19:52 22 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?