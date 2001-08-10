Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2019
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К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
10:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Гололедицу прогнозируют в десяти районах Сахалина

Сегодня, 25 ноября, на территории Углегорского, Поронайского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Корсаковского, Анивского, Холмского, Невельского районов и города Южно-Сахалинска в связи с резким понижением температуры атмосферного воздуха возможно образование гололедицы. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу главного регионального управления МЧС,

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением неблагоприятного явления, находится на контроле спасателей.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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