Гололедицу прогнозируют в десяти районах Сахалина

Сегодня, 25 ноября, на территории Углегорского, Поронайского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Корсаковского, Анивского, Холмского, Невельского районов и города Южно-Сахалинска в связи с резким понижением температуры атмосферного воздуха возможно образование гололедицы. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу главного регионального управления МЧС,

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением неблагоприятного явления, находится на контроле спасателей.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.