Партийцы поздравили сахалинок с Днем матери

Углегорские партийцы поддержали мероприятие «Самая любимая мама», приуроченное местным отделением Союза женщин России ко Дню матери. По его инициативе за одним столом собрались углегорские мамы разных поколений – уже вырастившие не одного ребенка, обладающие большим опытом воспитания и ожидающие прибавления в семействе. И каждая из них – лучшая, самая любимая для своих сыновей и дочек. Член «Единой России», председатель местного отделения Союза женщин России Татьяна Бурмистрова от лица депутата областной Думы Александра Болотникова передала виновницам торжества цветы и слова искренних поздравлений. А ребята из Углегорского дома детского творчества порадовали мам вокальными талантами, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения.

Традиционно организаторы проводят в конце ноября праздник во славу женщины-матери, совмещая приятное с полезным, приглашают специалистов разных ведомств, дают консультации, отвечают на самые насущные вопросы. Например, педагог-психолог Алена Чернякова провела для них практикум-тренинг, поделилась советами, как формировать позитивные взаимоотношения родителей и детей. Начальник отделения по Углегорскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» Анжелика Куканова напомнила участницам встречи о комплексе региональных мер поддержки семьи и детей, поощрения демографического роста. Со словами признательности за их высокую миссию к мамам обратились руководитель Углегорского отдела ЗАГС Юлия Яковлева и председатель Совета ветеранов Надежда Скоробогатова.

- На встрече женщин в Углегорской центральной библиотеке сложилась очень теплая, душевная атмосфера, и самое главное – состоялся увлеченный диалог между мамами. Когда одни с большой радостью и мудростью делились рецептами семейного счастья из копилки практического личного опыта, а другие его впитывали. Этот опыт бесценен и востребован сегодня, когда во главу угла государственной политики поставлена семья, укрепление нравственных и духовных ценностей, воспитание наших детей достойными и счастливыми людьми. Надо чаще встречаться и общаться, - отметила исполнительный секретарь Углегорского местного отделения Партии Анжелика Куканова.

В Поронайске в этот день наградили победительниц конкурса фотографий "Селфи с мамой», который был посвящен Дню матери. Участниц праздника поздравили секретарь Поронайского местного отделения Партии, депутат областной Думы Виктория Кривошеева. Она отметила, что День матери — это один из самых светлых и трогательных праздников, пожелала всем мамам и бабушкам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Специальные призы почетные были вручены участникам конкурса рисунков и сочинений "Моя мама". Словами уважения и цветами были также отмечены мамы солдат, потерявшие своих сыновей в мирное время.

С Днем матери и 97-м днем рождения южно-сахалинские партийцы поздравили жительницу поселка Весточка, ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Григорьевну Расторгуеву. В этот день пожелания здоровья и благополучия, цветы и подарки ветеран получила от гостей - исполнительного секретаря Южно-Сахалинского местного отделения Партии Зинаиды Чернуха, депутата Городской Думы г. Южно-Сахалинска Татьяны Рудаковой, представителя отдела по управлению п/р Хомутово и работники Дома культуры с. Весточка.

Анастасия Григорьевна была призвана медсестрой в действующую армию 1 января 1942 года и прикомандирована к эвакогоспиталю № 2762. До 1 июля 1944 г. воевала на Северо-Западном фронте. В августе того же года госпиталь был передислоцирован на Дальний Восток в район Советской Гавани. Закончила войну на Сахалине. За боевые заслуги она награждена орденами и медалями. И после войны отдала многие годы работе на медицинском поприще, по спасению здоровья людей.

- В свои годы Анастасия Григорьевна сохранила отличную память и интерес к жизни, охотно делилась воспоминаниями о пережитом. Она по-прежнему остается милой, обаятельной и мудрой женщиной. Такие люди – главное достояние нашей страны, пример для подрастающего поколения, - сказала Зинаида Чернуха.