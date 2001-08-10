Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2019
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К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
13:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ливнёвку на Пуркаева-Комсомольской в Южно-Сахалинске будут делать до декабря

По техническим причинам до 6 декабря продлено ограничение движения на части северной полосы по улице Пуркаева в районе пересечения с улицей Комсомольской (возле ТДЦ «Столица») в Южно-Сахалинске.

Напомним, здесь подрядная организация продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации.

В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

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