Ливнёвку на Пуркаева-Комсомольской в Южно-Сахалинске будут делать до декабря

По техническим причинам до 6 декабря продлено ограничение движения на части северной полосы по улице Пуркаева в районе пересечения с улицей Комсомольской (возле ТДЦ «Столица») в Южно-Сахалинске.

Напомним, здесь подрядная организация продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации.

В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.