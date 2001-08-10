Сахалинская команда взяла семь медалей чемпионата «Абилимпикс»

Сахалинская команда завоевала семь медалей V Национального чемпионата «Абилимпикс». Участие в конкурсе профессионального мастерства в Москве приняли более 1800 людей с ограниченными возможностями здоровья изо всех регионов страны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Островной регион представляла внушительная по составу команда из 60 человек. В их числе 21 конкурсант – школьники, студенты и специалисты. В состав сахалинской делегации также вошли квалифицированный психолог, медицинский работник и сурдопереводчик. За каждым конкурсантом был закреплен личный сопровождающий.

14 представителей островного региона успешно преодолели отборочный этап. В финале чемпионата они смогли завоевать 7 медалей (одну золотую, три серебряные и три бронзовые).

Первое место в компетенции «Брошюровка и переплётное дело» занял сахалинец Александр Овчинников. Серебряные медали островная команда завоевала в компетенциях: «Разработчик виртуальной и дополненной реальности» – Вячеслав Гришин, «Гончарное дело» – Семён Филимонов, «Дизайн персонажей и анимация» – Елизавета Остремская.

Еще три бронзовые медали в копилку принесли Виктория Соколова - «Художественное вышивание», Мун Гви Нам - «Робототехника» и Андрей Кожемяко ­- «Администрирование баз данных».

– Наша сборная на чемпионате «Абилимпикс» выступила очень достойно. По итогам соревнований сахалинцы даже улучшили результат прошлого года – тогда в копилке нашей сборной было всего пять медалей. Это говорит о том, что мастерство и профессионализм сахалинцев заметно выросли. Мы очень гордимся нашими конкурсантами за их стремление быть лучшими, - отметила заместитель министра образования Елена Бабина.

Накануне команда Сахалинской области вернулась с наградами национального чемпионата в Южно-Сахалинск.