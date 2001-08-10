Мобильный кардиограф появился в поликлинике Южно-Сахалинске
В сахалинской поликлинике установили первый для острова мобильный кардиограф. В рамках пилотного проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в холле поликлиники №6 областного центра установили мобильный кардиограф. Он позволит проводить в Луговом массовый скрининг болезней органов кровообращения. Благодаря устройству CardioQVARK процедура ЭКГ теперь доступна всем посетителям лечебного учреждения без направления врача, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
- Наша поликлиника стала первым лечебным учреждением в области, где появился такой аппарат, - рассказывает главный врач поликлиники №6 Артем Нагорный. – Мобильный кардиограф позволяет охватить профилактическими обследованиями большее число людей. Часто люди даже не знают, что имеют проблемы со здоровьем. Скрининг позволит выявить таких людей. И самое главное - вовремя найти патологию и приступить к лечению.
Воспользоваться новой услугой пациенты могут самостоятельно, не прибегая к помощи медицинского персонала. Первым, кто протестировал на себе возможности оборудования, стал волонтер-медик Александр Шумский. Для удобства посетителей молодой человек дежурит рядом с устройством и помогает тем, кто испытывает затруднения при обращении с устройством.
- Принцип работы аппарата прост, - говорит он. - Нужно сесть в кресло, ввести на панели управления персональные данные – год рождения, рост вес и номер своего телефона, активировать программу и подержаться за поручни 60 секунд.
Показатели отправляются в Сеченовский университет, где в течение двух-трех минут обрабатываются. Затем результаты в виде смс-сообщения поступают на телефон пациента. Одновременно информация о его здоровье направляется в медицинское учреждение. Если прибор зафиксирует нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, сотрудники поликлиники свяжутся с пациентом и предложат пройти углубленное обследование.
Возможности нового сервиса в числе первых испытал и житель планировочного района Луговое Юрий Грачков. Он отметил доступность медицинской услуги и скорость получения результата обследования.
- Это очень хорошая практика, - говорит он. – Для прохождения стандартной процедуры ЭКГ, нужно выделить время на посещение поликлиники, взять направление у терапевта, пройти обследование и только на повторном приеме узнать его результаты. Сегодня я сделал ЭКГ и получил результат за несколько минут. Быстро и удобно.
Оснащение поликлиники планировочного района Луговое мобильным кардиографом стало возможным в рамках реализации программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если аппарат зарекомендует себя положительно, то в перспективе новую технологию внедрят в работу и других учреждений здравоохранения.
Напомним, в этом году губернатор Валерий Лимаренко области инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение островных медучреждений выделили 2,7 миллиарда рублей. Было приобретено 225 единиц новейшей техники.
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