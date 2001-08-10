Молодежный форум «Остров дружбы» прошел в Поронайске
Третий муниципальный молодежный форум «Остров дружбы» завершился в Поронайске. Участниками образовательного мероприятия стали порядка семидесяти инициативных школьников района, учащихся СПЦ №3, представителей рабочей молодежи города. Организаторами форума, который по традиции проходил на базе центральной модельной библиотеки, выступили региональное агентство по делам молодежи и департамент образования, культуры и спорта окружной администрации.
- В очередной раз на площадке нашего форума мы собрали самых активных ребят, добившихся успехов в учебе, творчестве, общественной деятельности. «Остров дружбы» - не просто образовательный форум, он является площадкой для общения, направленной на укрепление межнациональных отношений. Среди вас – представители различных национальностей, проживающих на территории нашего района, - обратился к участникам референт Департамента ОКиС поронайской администрации Олег Разумов, открывая работу форума.
Также с открытием форума поронайскую молодежь поздравила депутат Сахалинской областной Думы Виктория Кривошеева. Парламентарий отметила, что главные задачи обучения на форуме – научиться эффективно работать в команде, получить опыт и новые знания.
В этом году образовательный блок форума был направлен на выявление и продвижение молодежных социально значимых инициатив и проектов. На тренингах и лекциях представители молодежи научились основам социального проектирования, говорили о развитии волонтерской деятельности, собственного творческого и профессионального потенциала и многом другом.
- Мы постарались сделать двухдневную программу форума максимально насыщенной и интересной с учетом идей толерантности, патриотизма, добровольчества и активизации молодежи на решение социально значимых проблем, - рассказала эксперт форума, специалист Центра молодежных инициатив г. Южно-Сахалинск Анастасия Хван.
По завершению двухдневного образовательного марафона участники "Острова дружбы" получили сертификаты. В заключении Олег Разумов отметил, что уровень предложенных идей растет с каждым годом, поблагодарил ребят и их педагогов за активную работу.
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