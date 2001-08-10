Логопед из Южно-Сахалинска выиграла награду в номинации «Симпатии детей»

Учитель-логопед из детского сада №50 «Карусель» Южно-Сахалинска Наталья Абукина стала победителем в номинации «Симпатии детей» на десятом всероссийском конкурсе «Воспитатель года – 2019». В этом году 79 победителей региональных этапов со всей России принимали в Московской области с 16 по 21 ноября, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального центра оценки качества образования.

Напомним, в апреле Наталья Абукина стала победителем в номинации «Лучший педагог дошкольного образования» в конкурсе «Учитель года Сахалинской области – 2019». В профессии Наталья Викторовна более 13 лет.

Наталья Викторовна достойно прошла заочный и второй очный тур конкурса. Она представила свое интернет-портфолио, педагогическую находку и визитную карточку, написала сочинение, провела мастер-класс и педагогическое мероприятие с детьми.

Конкурсантка отметила, что занятие проводила в подготовительной группе на тему современных профессий. Дети узнали о Сахалине, географических особенностях и об одной из самых нужных и уважаемых профессией на острове – рыбаках. На занятии они познакомились с новыми для них словами: «невод», «трал», «экипаж».

- Занятие нашло отклик в сердцах детей. Один мальчик из группы подошел и сказал: «Спасибо, что вы прилетели», - делится впечатлениями Наталья Абукина. – Победа в номинации «Симпатии детей» для меня стала приятной неожиданностью. Это важное и ценное признание, потому что каждый день я работаю с детьми и для детей.

- Наталья Викторовна очень достойно представила Сахалинскую область на конкурсе «Воспитатель года – 2019». Нашу область запомнили, о нас говорят, как о профессионалах, - отметила начальник отдела организационной работы Центра выявления и поддержки одаренных детей РЦОКОСО Ольга Чайка.