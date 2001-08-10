Юная сахалинка получит первый паспорт в Москве
Торжественное вручение паспортов 14-летним россиянам состоится в Москве. Традиционно кандидатуры определяют с помощью конкурса, в котором участвуют учащиеся школ, имеющие успехи в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Об этом сообщает региональное агентство по делам молодежи.
Одной из победителей стала сахалинка Анна Кидакова. Девушка имеет 1 взрослый разряд по художественной гимнастике и является кандидатом в мастера спорта. Сахалинка не раз становилась победительницей и призером различных соревнований. Кроме этого, хорошо учится и постоянно участвует в различных мероприятиях.
Вручение паспортов отличившимся школьникам традиционно пройдет в рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации. В этом году состоится две церемонии: 11 декабря торжественное вручение паспортов пройдёт в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, 12 декабря - в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Сахалинка получит паспорт 11 декабря. Всего победителями конкурса со всех регионов страны стали 20 школьников.
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