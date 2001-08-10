Больше 800 сахалинцев соберет региональный чемпионат WorldSkills Russia
Пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Южно-Сахалинске со 2 по 6 декабря. В нем примут участие 320 конкурсантов из разных районов островного региона. Оценивать их выступления будут 340 профессиональных экспертов, среди которых представители работодателей области, национальные и сертифицированные эксперты, подготовившие участников национальной сборной команды WorldSkills Russia. На площадках будет задействовано почти 250 волонтёров. В общей сложности в региональном чемпионате примут участие более 800 человек.
Соревнования будут организованы по 44 компетенциям на 20 площадках. География площадок охватывает практически весь остров от Александровска-Сахалинского до Южно-Сахалинска.
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений, молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров в возрасте от 14 – 16 лет. В рамках Чемпионата впервые будут проведены соревнования для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» по трём компетенциям: «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход» и «Технологии моды».
Впервые в этом году пройдут соревнования по компетенциям: «Лабораторный медицинский анализ», «Сетевое и системное администрирование», «Промышленный дизайн», «Обслуживание тяжёлой техники», «Документационное обеспечение управления и архивоведения».
В деловую программу чемпионата включен целый ряд мероприятий, таких как: пленарное заседание, серия круглых столов, практико-ориентированные и проектные семинары, различные мастер – классы. Для обучающихся школ будут организованы экскурсии на конкурсные площадки Чемпионата.
Официальное открытие мероприятия пройдет 2 декабря в зале ТДЦ «Столица». Начало в 15.00. Имена победителей и призеров будут названы 6 декабря в 15.00 в ДК «Родина».
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