Уличные художники

В ближайшие три года стрит-арт художники, наши и иностранные гости, разрисуют сотню стен по всей Сахалинской области, в 20 населенных пунктах, среди которых будет и Южно-Курильск. Глобальная идея проекта – появление и развитие стрит-арта на островах, а также создание интересной городской среды, имиджа городов и поселков области, повышение внимания к Сахалину и Курилам, их туристической привлекательности, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Курильска.

Договоренности о сотрудничестве и поддержке между руководством области и авторами стрит-арта были достигнуты этим летом в ходе первого уличного фестиваля «Южный стрит-фест», который прошёл в Южно-Сахалинске.

Куратор проекта, разрабатываемой концепции под рабочим названием «100 фасадов», один из основателей музея стрит-арта в Санкт-Петербурге Александр Мущенко на днях посетил Южно-Курильск. Он встретился с молодежью Кунашира, с ребятами он поговорил о становлении и развитии уличного искусства, они, в свою очередь, показали ему свои разработки и идеи, касающиеся того, как разнообразить городскую среду Южно-Курильска.

«Я удивлен, что инициативные жители Южно-Курильска уже готовили подобные проекты», - отметил наш гость.

Стоит отметить, что Александр Мущенко родился на Сахалине, но уже несколько лет живет и работает в Санкт-Петербурге. Он реализует проекты в сфере современного уличного искусства, организует выставки художников.

«В Санкт-Петербурге совместно с коллегами создали первый в мире музей стрит-арта. Это уникальный проект, цель которого – экспонирование художников. Музей расположен на территории действующего завода. Мы с коллегами работали на этом заводе менеджерами, запускали новое дверное производство и решили, что будем делать двери с принтами известных художников. Расписывали действующие цеха, изменили территорию завода. Вскоре мы осознали, что роспись – это достаточно простой инструмент быстрого кардинального изменения городской среды.

«Мне нравится, что есть возможность поработать в регионе, где можно ощутить себя первопроходцем. Здесь настоящая жизнь, неподдельный интерес жителей, и это отрадно, ведь свою работу мы делаем для людей.