Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2019
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17:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Новые автобусные остановки появились во Владимировке

Шесть современных автобусных павильонов установили в Южно-Сахалинске на участке от улицы Лермонтова до Памятной, еще две — на 1905 года. Об этом ТИА "Острова" сообщили в городской администрации.

Пожелания о появлении новых автобусных остановок были озвучены на одной из встреч жителей Владимировки с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. Горожане также просили создать в своем районе целостный маршрут, который бы проходил через улицу Памятную и Лермонтова.

Как рассказал руководитель отдела контроля за объектами городского благоустройства Сергей Федорук, специалистами ряда структур администрации с учетом пожеланий горожан была проделана большая работа и был проработан автобусный маршрут № 22, охватывающий перечисленные улицы. После были установлены павильоны, выполненные из поликарбоната.

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