Сахалинцы поучаствовали в конгрессе наставников России
Третий открытий конгресс наставников России состоялся в Тюмени. В этом году он собрал рекордное количество участников — около 300 человек, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.
Сахалинскую область на мероприятии представили заместитель руководителя Управления противопожарной службы Сахалинской области Светлана Молчанова, генеральный директор ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский и педагог дополнительного образования Троицкого детского дома Геннадий Зотов. Все они стали победителями областного конкурса «Лучшие практики наставничества Сахалинской области».
- Особенно понравился круглый стол об утверждении профессиональных стандартов для повышения эффективности работы наставников. Он прошел очень эмоционально, высказали много идей. К одному мнению прийти невозможно, но мы все поняли, что эта работа должна продолжаться, - рассказала заместитель руководителя Управления противопожарной службы Сахалинской области Светлана Молчанова.
- Замечательное мероприятие, очень много полезного узнали, разные методики, которые мы с командой Сахалина обязательно будем применять на своих местах. Мы познакомились здесь с лучшими практиками, есть много новых идей, надо работать, - поделился генеральный директор ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский.
На конгрессе обсудили производительность и качество труда на предприятиях. В круглых столах и дискуссиях участвовали представители крупных компаний, юристы, политики из 23 регионов страны. Они рассказали участникам конгресса о последних достижениях системы обучения на рабочем месте, и поделились опытом по ее законодательному урегулированию.
- В нашем учреждении наставничество есть, но есть недочеты. Здесь я подчерпнул много интересного и нового, по прибытию домой поделюсь с коллегами, - отметил педагог дополнительного образования Троицкого детского дома Геннадий Зотов.
Напомним, областной конкурс «Лучшие практики наставничества Сахалинской области» проходит на Сахалине ежегодно. Его участниками представляют себя в пяти номинациях: наставничество на производстве, в социальной сфере, в бизнесе и предпринимательстве, в образовании и кружковом движении, а также наставничество среди молодёжи до 18 лет «Дети учат детей». Также определяют победителя в персональной номинации «Руководитель предприятия - личный наставник».
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