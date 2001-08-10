Островные педагоги соберутся на слет «Пеликан»

Слет «Пеликан» впервые пройдет в Сахалинской области с 28 по 29 ноября. В нем примут участие более 30 педагогов практически из всех муниципальных образований региона. Это учителя и работники дошкольных образовательных учреждений, методисты, курирующие организацию и проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года», потенциальные участники конкурсов профессионального мастерства, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального центра оценки качества образования.

Участников слета ждет насыщенная программа. В первый день вместе со специалистами Центра информатизации образования РЦОКОСО они обсудят реализацию в области национального проекта «Образование», модель цифровой образовательной среды и создание центров цифрового образования IT Куб. Педагогам предложат сыграть в смысло-деятельностную игру «Ученик и учитель в цифровой образовательной среде». Завершится работа первого дня слета экскурсией и мастер-классами в детском технопарке «Кванториум».

Второй день слета начнется с работы мастерской умельцев. Участники по типу кругосветки посетят мастер-классы по использованию образовательных интернет-ресурсов в работе педагога. В качестве спикеров выступят педагоги общеобразовательных школ, лауреаты конкурса «Учитель года Сахалинской области» разных лет. Для методистов районных отделов образования сотрудники РЦОКОСО проведут круглый стол, в рамках которого обсудят новшества в организации конкурса профессионального мастерства «Педагог года Сахалинской области - 2020». Значимым событием слета станет семинар от учителя истории и обществознания лицея №33 Комсомольска – на – Амуре Сергея Мотькина. Вместе с экспертом сахалинцы обсудят роль учителя в цифровой среде.

В завершении слета состоится игра, где участники конкурса «Учитель года Сахалинской области» прошлых лет выберут себе молодых педагогов для подготовки их к конкурсу профессионального мастерства.