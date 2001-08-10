«Окна доверия» помогли улучшить качество услуг в поликлинике №2 Южно-Сахалинска
«Окна доверия» помогли улучшить качество услуг в поликлинике №2 Южно-Сахалинска. За один месяц возможностью записать видеообращение воспользовались около двухсот посетителей медучреждения. С помощью сервиса пациенты вносят собственные предложения по улучшению обслуживания. Сервис был запущен по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном правительстве, поликлиника стала первой в регионе, где были установлены «кнопки» для обратной связи с жителями. Ежедневно интерес к сервису здесь проявляют от 5 до 15 человек.
– Это отличная возможность для пациента быть услышанным, – отмечает пользу нововведения главная медицинская сестра поликлиники №2 Людмила Клетченко. – Каждый наш посетитель может высказать свое мнение о работе медучреждения, чтобы улучшить ее.
Одним из таких предложений стала оптимизация работы отделения медицинской профилактики. Пациенты неоднократно предлагали разместить кабинеты, необходимые для прохождения диспансеризации, в непосредственной близости друг от друга.
– Мы пошла пациентам навстречу, – рассказала Евгения Исагулова, главный врач поликлиники №2. – Теперь у них отпала необходимость бегать в поисках нужного кабинета. Все они расположены в шаговой доступности. Это удобно и пациентам, и медицинскому персоналу. Именно из таких мелочей и складывается доступность медицинских услуг.
Также пациенты поликлиники просили выделить им в помощь человека, который смог бы давать консультации. В результате, в штатном расписании лечебного учреждения ввели должность администратора, который теперь встречает посетителей в холле. Улучшить маршрутизацию внутри медучреждения, проконсультировать по любым вопросам, а то и просто снять напряжение, грозящее перерасти в конфликт, – все это входит в задачи нового специалиста.
– Чаще ко мне обращаются с благодарностями в адрес медицинского персонала, – говорит администратор Наталья Гриднева. – Большинство обращений через «Окно доверия» также носит позитивный характер – пациенты благодарят как отдельных специалистов, так и положительно оценивают работу поликлиники в целом.
В учреждении отмечают, что не оставляют без внимания ни одного обращения граждан. Специалисты поликлиники уверены, что с открытием сервиса «Окна доверия» наладить взаимодействие с пациентами стало гораздо проще.
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