Работы по отсыпке завершили в южно-сахалинском переулке Отдаленном

Отсыпка территории в переулке Отдаленном завершена. Ранее на этом участке проводились работы по прокладке газовых сетей, а также была выполнена комплексная замена сетей канализации и водоснабжения. Об этом сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.



Напомним, ранее обращения о состоянии этой территории поступили от жителей через официальные аккаунты мэрии в социальных сетях. Ответственным за восстановление благоустройства было поручено оперативно ускорить работы.

Ситуация с грязью во дворе дома 186 по проспекту Мира также находится на контроле мэрии. В данный момент там заканчиваются работы по прокладке водопроводных сетей, идёт выравнивание территории, после чего в ближайшие дни ее отсыпят щебнем.