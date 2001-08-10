В Холмск приехали доктора из разных регионов России: кардиолог, невролог, онколог, хирург, уролог, офтальмолог, специалист по ультразвуковой и функциональной диагностике. Накануне завершения их работы глава округа пригласил врачей пообщаться в неформальной обстановке, передает ТИА "Острова" со ссылкой на районную администрацию.

Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября, и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов. Ряд из которых - частности, онколог - в Холмске отсутствует вот уже несколько лет. Таким образом приезд медицинского десанта позволил временно решить кадровые проблемы здравоохранения муниципального образования.

Для врачей были созданы все необходимые условия – предоставлены кабинеты, диагностическое и организационное оборудование, помощь медицинских сестёр, водителей, организована запись пациентов.

Приезжие доктора проделали огромную работу, выявили случаи серьёзных патологий, в том числе онкологического характера. Всем обратившимся были даны рекомендации, назначены схемы лечения или план дальнейшей диагностики. Кроме того, состоялся обмен опытом с холмскими врачами.

На встрече главы муниципального образования Алексея Летечина с приезжими специалистами, на которой также присутствовали первый заместитель главы Ольга Манжара, заместитель по социальным вопросам Ольга Муратова, главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко, речь шла об итогах работы десанта, а также о планах развития медицины в Холмском городском округе.

Сегодня в Сахалинской области действует ряд серьёзных программ, направленных на решение кадровых проблем медицинских учреждений, повышение уровня диагностики заболеваний, качества лечебных мероприятий. В Холмске также планируется создание благоприятных условий для развития качественного медицинского обслуживания населения, в частности – строительство нового поликлинического комплекса полного цикла, хирургического корпуса и других важных объектов, которые не смогут функционировать без хорошо обученного, грамотного медицинского персонала. Поэтому и Алексей Летечин, и Светлана Мищенко не упустили случая пригласить приехавших врачей на постоянную работу в Холмск, пообещав оказать всестороннюю помощь и поддержку в вопросах переезда и обустройства.