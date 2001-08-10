Специалисты пенсионного фонда проконсультируют сахалинцев

В четверг, 12 декабря, с 12.00 до 20.00 клиентские службы Пенсионного фонда РФ проведут дополнительный прием сахалинцев и курильчан. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ПФР.

В главном отделении области прием будут вести начальники профильных отделов. В муниципальных образованиях — начальники подведомственных территориальных органов ПФР и руководители клиентских служб Пенсионного фонда.

При согласии гражданина прием будет осуществляться в режиме аудиосвязи и иных видов связи. Такой способ применяется в том случае, если при обращении заявителя в Пенсионный фонд от него поступил вопрос, который не входит в компетенцию данного учреждения, и необходимо рассмотрение этого вопроса другим государственным органом.

Познакомиться с информацией об адресах нахождения Отделения, территориальных органов и клиентских служб ПФР можно на сайте Пенсионного фонда (регион — Сахалинская область) в разделе «Контакты и адреса».

Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).