Островные одиннадцатиклассники готовятся к итоговому сочинению

В следующую среду, 4 декабря, островным выпускникам предстоит написать итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минобра.

На 2019-2020 учебный год были выбраны пять открытых направлений тем итогового сочинения. Они - общие для всей страны: «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение» и «Он и она». В их рамках Рособрнадзор разработает и предложит конкретные темы, которые станут известны за 15 минут до начала творческого испытания.

Итоговое сочинение (изложение) начнётся в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения - 250-300 слов.

Сочинения будут оцениваться в формате «зачет» - «незачет» по пяти критериям: соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция, качество речи, грамотность.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. Нарушившие данные правила участники удаляются с итогового сочинения.

Учащиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно.